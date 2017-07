Tantsupeo nädal lõppes võimsa lõppakordiga

Kümne tuhande pealtvaataja ees andsid 8500 noort kullakera kandjat lubaduse "mina jään".

"Pika peonädala lõpuks pole kahtlustki, et noored tantsijad on võtnud enda kanda neile ulatatud kullakera," ütles XII noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla vahetult pärast Kalevi staadionil toimunud tantsupeo etenduse liigutavat ja võimsat väljamarssi.

Tantsupeo kulminatsioonile eelnes noorte endi spontaanne algatus, mis tõi Tallinna Vabaduse väljakule noorusliku energia, millest oli kohaletulnutel raske mitte osa saada.

"See väga erinevates ilmaoludes veedetud nädal jättis kustumatu jälje tantsupidude ajalukku," tõdes pealavastaja.

"Armas tantsija ja võimleja, sina olid täna meie päike. Ma siiralt tänan sind! Aitäh, et sa olid, tantsisid, ja tõid meile selle rõõmu," väljendas Toomla pikast päevast saadud siirast emotsiooni.

Tantsupeo orkestri elava muusika saatel esitas 585 tantsu- ja võimlemisrühma Kalevi staadionil neljast osast koosneva etenduse, milleks oli valminud mitmeid päris uusi ja vaid selleks peoks loodud tantse. Tantsijad tõid publikuni Koidu ja Hämariku loo, mis viis vaataja läbi nelja aastaaja ja joonistas tantsuväljakule ka peo logoelemendid – minu juured, minu maa. Etenduse lõppedes ulatas Vanaisa osatäitja Ivo Linna noortele Koidu ja Hämariku osatäitjatele sümboolse kullakera.

Tantsupeo pealavastajaks on Margus Toomla, ideekavandi autoriteks on Meelis Kompus, Maian Kärmas, Margus Toomla, Marju Kõivupuu ja Rasmus Puur ning muusikajuhiks on Kristjan Priks.