Fotod: Kellele jäi ette Valga jaama pink?

Sotsiaalmeediakeskkonda "Märgatud Valgas" on postitatud fotod jaama bussiootepaviljoni juurde paigutatud lõhutud pingist: "Alles pandi raudteejaamas bussi ootepaviljonis uued pingid bussiootajatele, nüüd on keegi juba lõhkunud ühe kolmest pingist, kiskunud kivikattest välja. "Kus on see videovalve millega see Valga igal hetkel ennast reklaamib?", küsib M.V."

Pilte vaadates tekib ka küsimus: kas pingid ei oleks pidanud olema paremini kinnitatud kui vaid poltidega tänavakivi külge? On see ehitajapoolne lihtsalt läbiajamine või paigaldataksegi neid tänapäeval nii?

Uus kõnnitee laguneb Valgas mujalgi. Nii oli ohtlik ja märgistamata auk veel reedel keset keset kõnniteed Maxima lähedal asuva automaattankla juures - parajalt suur, et jalaga sisse astuda.