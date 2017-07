Sertifikaatide uuendamine läks suurema paanikata

Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi vanemspetsialist Reet Lehtmetsa sõnul oli alates esmaspäevast büroo külastamine küll suurem, koguni reede hommikul oli veel järjekord, õhtupoole kella nelja paiku ukse taga enam sertifikaadi uuendajaid näha ei olnud. «Vanemad inimesed käisid põhiliselt. Juhtus ka, et inimesed ei saanud aru, mis täpselt uuendamist vajab, mis see sertifikaat siis ikkagi on. Mõni tuli lausa dokumenti vahetama,» märkis Lehtmets, et selgitustööd tuli teha kõvasti.

Kui kellelegi nüüd tundub, et on võimaluse mööda lasknud, siis paanikaks ei ole põhjust. Politsei- ja Piirivalveameti identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau kinnitas, et Isegi kui ID-kaardil, mis on välja antud enne 2014. oktoobri keskpaika, jäävad sertifikaadid praegu uuendamata, jääb ID-kaart kehtima edasi kehtivusaja lõpuni isikut tõendava dokumendina ning jäävad kehtima ka sertifikaadid. «Selle ID-kaardi abil saab ka edaspidi kasutada erinevaid e-teenuseid ja anda digiallkirja. Sügisest võib Google hakata piirama nõrgema krüptograafiaga sertifikaatide kasutust, mistõttu Google Chrome´i internetilehitsejat kasutades võivad tekkida tõrked e-teenustesse sisselogimisel,» täpsustas Sau. Kui e-teenuste kasutamine on pidevalt häiritud, võib e-teenuseid kasutada teistes internetilehitsejates või kaaluda uue dokumendi taotlemist.