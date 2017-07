Avariisse sattunud BMW-l olid all talverehvid

Esialgsetel andmetel liikus Jeep Grand Cherokeed juhtinud 69aastane mees Elva suunas. Talle sõitis Tartu poolt vastu BMWd juhtinud 46aastane mees. BMW sattus külglibisemisse ning põrkas kokku vastu tulnud Jeepiga. BMW sai kokkupõrkes tugeva löögi kõrvalistujapoolsele küljele, mille tagajärjel hukkusid selles autos nii juht kui 46aastane kõrvalistmel kaasa sõitnud mees. Jeepi juhtinud mees sai raskelt viga ning viidi haiglasse.

Politsei pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et õnnetusse sattunud BMW oli pärit Valgamaalt.

Õnnetus juhtus Nõo vallas sirgel ja muidu hea nähtavusega teelõigul, kus suurim lubatud kiirus on 90 km/h. Hommikusel ajal võisid mõnevõrra nähtavust piirata pistelised vihmahood, millest sai ühtlasi vihmamärjaks ja libedamaks ka sõidutee. Politsei selgitas sündmuskohal välja, et mõlema sõiduki rehvid vastasid kehtestatud nõuetele.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk täpsustas, et BMW tagasillal kasutati samas rehve, millelt olid naastud eemaldatud. "Kuigi BMW tagasillal kasutusel olnud rehvid, millelt olid naastud eemaldatud, vastavad seaduse mõttes nõuetele, tuleb siiski arvestada, et talvisteks oludeks mõeldud rehvisegu käitub suvistes tingimustes erinevalt ega taga maksimaalset haarduvust."

Ta rõhutas, et seega tuleks enda ja teiste turvalisust silmas pidades igal võimalusel eelistada aastaajale vastavat rehvi. " Olukorras, kus kasutatakse erinevaid ja erinevalt kulunud rehve, peaks juhitavuse seisukohast eelistama paremaid rehve just tagasillal.«

Raske avarii kõigi üksikasjade väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust, milles selgitatakse muuhulgas välja ka BMW juhi kainus. Jeepi juht oli kaine.

Ottomar Virk sõnas, et ka suvisel ajal ei tohi liikluses osalemist iseeneslikult võtta. »Auto juhtimine nõuab täielikku tähelepanu ning oskust erinevaid ohte adekvaatselt hinnata ja ennetada. See tähendab ennekõike, et juht peab tunnetama hästi oma sõidukit, teadma selle tehnilist seisukorda ning valima lähtuvalt ilma- ja teeoludest sobiva sõidukiiruse. Liigsete riskide võtmine ja enda võimete ülehindamine võib kaasa tuua pöördumatud tagajärjed."

Sel aastal on Eestis liiklusõnnetuses hukkunud 22 inimest, mullu samal ajal hukkus 32 inimest.