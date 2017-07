Festivalide külastajad kippusid keelu ajal vette

Eelmisel nädalal Pühajärve ääres kolm päeva kestnud Retrobestil oli tipphetkel rannas umbes 1000 inimest, aga olulisi probleeme vetelpäästjad ei tuvastanud, ütles G4S Eesti kõneisik Reimo Raja.

Inimesi vette ei lubatud

Festivalil käijad panid tähele, et rannakohviku juures pidas valvet turvamees, kes hoidis vette tahtjaid eemale. Kella 15st algas ujumise keeld ja inimesi vette ei lubatud. «Oli vaid mõni üksik, kes napsuse peaga vette kippus ja kellega rannavalvuritel vestelda tuli,» märkis Raja. Ka Valgamaalase kaamera ette jäi eelmisel reedel kella 15.50 paiku üks mees, keda vetelpäästja kaldast üsna kaugel paati aitas.

Rannavalve tööst kokkuvõtte teinud Reimo Raja ütles, et nädal varem toimunud Pühajärve jaanituli tõi aga märkimisväärsel hulgal tööd, kuigi tipphetkel oli rannas umbes 150 inimest. Ta märkis, et vesi oli siis kraadi võrra soojem kui Retrobesti ajal.

«Purjus noori mehi tuli vette minekul pidevalt takistada,» ütles Raja. Ujumiskeeld algas jaanipidustuste ajal kell 18 ja enne seda oldi valmis ükskõik, mis olekus end vette karastama minema. Nii 23. juunil kui ka päev pärast jaanifestivali tuli Pühajärve rannavalvel päeva jooksul korrale kutsuda 30-50 inimest, kes tahtsid purjus peaga vette minna.

Samuti tuli 23. juunil paari­kümnel korral inimestele meelde tuletada, et klaastaaraga randa tulla ei tohi. Üks noormees astus ka oma jala klaasikildudesse katki ja vajas esmaabi. Üks purjus naine, kes klaasist õllepudel käes järve suplema läks, tuli rannavalvuritel sealt välja saata.

G4S rannavalvurid tuletavad meelde, et purjus peaga ujumine on ohtlik ja purjus sõpradel tasub peohoos silm peal hoida, et keegi ennast vette minnes ohtu ei seaks.

Joobes pidulistele tuli teha selgitustööd

Reimo Raja sõnul aitas festivalide ajaks kehtestatud ujumiskeeld rannavalvuritel palju purjutajaid veest eemale hoida, kuid jaanipühade ajal tuli raskes joobes pidulistele teha sellest hoolimata päris palju selgitustööd, et nad end vette minnes ohtu ei seaks.

Valga piirkonna politseinik Sander Karu ütles, et politsei sai tänavu Retrobestilt kokku 20 teadet, mis on umbes sama palju kui eelmisel aastal. Enamik probleeme olid seotud parkimisega, joobes juhte ei tuvastatud.

«Neli teadet oli seotud kaklustega, üks inimene viidi kainenema,» ütles Karu. Tema sõnul käis ilmselt vihmase ilma tõttu tänavu Retrobestil vähem inimesi kui mullu: esimesel päeval umbes 3000, teisel 6500 ja kolmandal 6000 inimest.

Retrofestivali korraldajad kinnitavad, et järgmine Retrobest tuleb järgmisel aastal taas.