Lätis käivad väikese poisi otsingud

Ivan räägib vene keeles. Ta on 120cm pikk, siniste silmade ja heledate juustega, silmal võib olla sinikas). Võib kanda siniseid dresse ja punast T-särki ning sandaale!

Juba kolmandat päeva otsivad politsei, militaarjõud ja üle 2000 vabatahtliku Ivani Liepājast ja selle ümbrusest, kuid seni tulemusteta. Kõikvõimalikud kohad, kus poiss viibida võiks, on juba läbi otsitud. Liikvel on erinevaid versioone kadumisest. On ka teada, et poiss ei pärine just eriti heast perest.

Nüüdseks levitatakse infot kadunud poisist ka juba Eestis ja Leedus.

Liepāja politseijuht Uģis Ava andis teada, et täna vabrahommikust jätkuvad otsingud helikopteri abil. "Lendame kogu Liepaja kohal, kasutades otsinguks kaamerat. Kahjuks seni tulutult." Samuti vaadatakse üle turvakaamerate salvestusi.

Palun, kui märkate kirjeldusele vastavat last bensiinijaamades või väikestes poodides, trepikodades, koerakuutides, rongides või kuskil mujal, andke koheselt teada numbrile 112. Olles tähelepanelikud, võime päästa selle väikese poisi elu!