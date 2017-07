Fotod: Hummulis murdus puuharu otsapidi vastu elumaja

Maja elanik Karin Torp ütles, et ilmselt seest mädanenud puu olulisi kahjustusi ei tekitanud, painutas vaid majaesise varikatuse vihmaveerenni kõveraks. Torpi sõnul oli suur õnn, et puu murdus öösel, kuna maja ees mängib palju lapsi. "Esmapilgul, kui puu maas oli ja oksad akende ees, tundus, et alumise korruse aken on katki, aga kui majaesine sai koristatud, siis selgus, et aknad on kõik terved. Lõppkokku võttes õnnelik õnnetus."

Pärastlõunaks oli puuharu maja eest eemaldatud.

/ Karin Torp

