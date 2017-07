Fotod: Auto rehvid olid ohtlikult kulunud

Piltidelt on näha, et lisaks pea olematule mustrile on rehvidel kohati karkass nähtaval.

Kagu jaoskonna patrullitalituse juht Madis Soekarusk toonitas, et selliste rehvidega sõitmine on ohtlik. "Rehvil ei tohi olla ei sisemisi ega välimisi koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist," täpsustas ta.

Soekarusk soovitab autojuhtidel aeg-ajalt kontrollida oma auto rehvid üle veendumaks, et need on endiselt sõidukõlbulikud ja tagavad rehvi haarduvuse. "Seadus näeb selliste nõuetele mitte vastavate rehvidega sõites ette rahatrahvi, kuid oluliselt edumeelsem on, kui juht ennetavalt selle raha korralikesse rehvidesse investeerib ning muretult end ja teisi ohtu panemata liikleb," ütles ta.

/ Lugeja pilt