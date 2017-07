Internetist tellitud ja postipakiga saabunud imeravimi toimes on põhjust kahelda.

Internetipoodidest võib tellida tooteid, mis lubavad imelist tervenemist, kuid mille tegelik mõju on teadmata ja mille puhul ravivale toimele osutavate väidete kasutamine keelatud. Isegi kui tarbija on võtnud riski ja otsustanud mõnd taolist toodet proovida, on tihti probleeme kauba kättesaamise ja raha tagasisaamisega.