Algas vähipüügitaotluste vastuvõtt

Vähipüügiks on vaja kalastuskaarti, mida on kõige lihtsam taotleda veebikeskkonnas www.pilet.ee, kuhu tuleb eelnevalt kasutajakonto luua ning kontrollida, et seal oleksid olemas kasutaja e-posti aadress ja telefoninumber. Taotlusi saab esitada ka keskkonnaameti regionaalsetes kontorites.

Jõevähki on lubatud püüda 1.–31. augustini. Ühele isikule antakse ühe püügipiirkonna piires luba püügiks ühe kuni viie vähipüügivahendiga – vähinatt või vähimõrd – kuni kolmeks ööpäevaks, Saare- ja Hiiumaal üheks ööpäevaks. Püügivahendite ja ööpäevade arv tuleb märkida kalastuskaardi taotlusele.

Erinevalt eelnevatest aastatest ei ole tänavu enamikes maakondades vähipüügivahendite ööpäevade hulgale piir­arvu kehtestatud, mistõttu nüüd saab püügilube osta rohkem huvilisi.