Õpilasmaleva esimene töönädal on lõpusirgel

Malev kannab nime "Eluäge suvi 2017". Helme rühma malevlased ütlesid justkui ühest suust: „Päevad on olnud siiani töökad, kuid väga lõbusad!“.

Helme rühm jaguneb tegelikult kaheks: üks grupp töötab Purde talus ning ülejäänud Marja talus. Üheskoos aga ööbitakse, süüakse ja veedetakse vaba aega siiski Marja talus. Noorte ülesanneteks on mööbli lihvimine, tänavakivide puhastamine aida koristamine, kivide, puude ja okste vedamine. "Rohimine oli kõige raskem ja tüütum töö, kuid siiski tegime selle ära!" ütles malevlane Kevin Kaasik uhkelt ning teised nõustusid temaga. Lemmiktööks kujunes noortel aida koristamine.

Ilmataat pole olnud just väga lahke mõnusate suveilmade pakkumisega, kuid malevlasi see heidutanud pole. Are Saarma rääkis, et mõni päev küll sadas vihma, kuid see pole takistanud neil tööd tegemast ega üksteise seltskonda nautimast.

Maleva heaks küljeks lisaks töökogemuse saamisele on veel, et tutvutakse paljude teiste noortega ning leitakse uusi sõpru. Merily Siirak ja Kersti Riit rääkisid, et neil on uute sõpradega väga palju nalja saanud ning Purde talus on kokku saanud hullumeelne nelik, kellel igav juba ei hakka.

Malevlaste töönädal lõppeb reedel ning laupäeval sõidetakse üheskoos Kuutsemäele teiste malevarühmadega lõbusalt aega veetma. Peale kahepäevast akude laadimist ootab noori ees ka teine töönädal, kuid siis ootavad ees juba uued väljakutsed.

Noortemaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa sotsiaalfondi kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Tankla õpilasmalev on Valga maakonna suurim õpilasmalev, kus osaleb 80 noort, 16 rühmajuhti ja 10 tööandjat. Malevas osalevad noored vanuses 14 kuni 19 eluaastat.

Õpilasmalevas on maksimaalne tööpäeva pikkus kuus tundi, mille eest makstakse ka palka. Malev kestab 2. juulist kuni 14. juulini.

Kivide vedamine Helme malevarühmas / Tuuli Mekk