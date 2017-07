Valgamaal tabati helistajate abiga hulk joobes juhte

Kõige aktiivsemalt on joobekahtlusega autojuhtidest teatatud Tartu-, Viljandi- ja Jõgevamaalt. Võrreldes eelmise aastaga on aga väikses langustrendis nii helistajate abiga kui politsei liiklusjärelevalve käigus tabatud joobes juhtide arv.

Lõuna prefektuuri politseimajor Alvar Pähkel ütles, et häirekeskusele laekuvaid teateid joobekahtlusega juhist võetakse väga tõsiselt ja tehakse kõik võimalik, et ohtlik juht tabada.

«Alati polegi kahtlaste manöövrite põhjus alkoholijoove. Teinekord saame tänu tähelepanelikele inimestele sekkuda ka siis, kui roolis on üleväsinud, juhtimisõiguseta või kõrvalistele tegevustele keskendunud autojuht. Ka need on olukorrad, millele kiirelt reageerides saame suuremat ohtu ennetada,» selgitas politseimajor.

Politsei on tänulik kõigile, kes ohtlikke manöövreid tegevatest autojuhtidest teada annavad ja seeläbi liiklusturvalisuse kasvule kaasa aitavad.

Möödunud aastal samal perioodil tabas politsei Lõuna-Eestis helistajate abiga 253 joobes juhti. Neist 21 tabati Valgamaal.