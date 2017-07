Inflatsioon püsib kolme protsendi juures

Euroalas on inflatsioon võrreldes aasta alguse kõrgtasemega (2 protsenti) märgatavalt alanenud. Valdavalt on selle taga nafta hinna odavnemine, mis jõudis juunis aasta madalaimale tasemele. Selle mõjul on euroala riikide inflatsiooniprognoosi selleks aastaks viimastel kuudel ka langetatud, kirjutab rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas.

Eestis on alanevate energiahindade panust tarbijahindadele tasakaalustanud toidu hinnatõusu kiirenemine, mis oli mais euroala kiireim. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni koostatav toidu globaalne hinnaindeks on pärast kevadel toimunud ajutist alanemist taas tõusutrendil. Lisaks on jahedad ilmad põhjustanud aiasaaduste kallinemist. Selle mõjul on toidukaubad meil laiapõhjaliselt kallinenud. Hinnatõusu veavad aiasaadused ning piima- ja õlitooted. Toit on aastaga kallinenud 6,6 protsenti, mis moodustab 1,5 protsendipunkti ehk ligi poole aastasest inflatsioonist.

Inflatsiooni pidurdumise taga oli juunis lisaks energiatoodete hinnatõusu aeglustumisele riiete hooajaliste allahindluste varasem algus ning alkohoolsete jookide pühade-eelsed tavapärasest suuremad allahindlused. Teenuste hindade tõus oli juunis selle aasta kiireim, ulatudes 3,4 protsendini.

Juulis inflatsioon mõnevõrra kiireneb, mida mõjutab lahja alkoholi aktsiisimäära tõus.