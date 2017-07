Neli eesti noort golfarit tõestasid end rahvusvahelisel tiitlivõistlusel

Rahvusvahelisel võistlusel osales noori nii Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Iisraelist kui ka Hispaaniast.

Kolme võistluspäeva jooksul pidid 70 võistlejat neljas vanuseklassis (U12, U15, U18 ning U21) oma oskusi näitama Otepää eriilmelise maastikuga radadel, käies läbi igal päeval 18 rada.

Tütarlaste võistlus kulges seekord ühes grupis ja võitjaks osutus soomlanna Aino Meriläinen kolme päeva tulemusega +25. Teine koht läks samuti Soome Janet isometsäle tulemusega +29, kolmanda koha võitles välja Eesti neiu Karola Soe tulemusega +33, kelle HCP on 6,7.

Poiste klassis U21 saavutas esikoha soomlane Arttu Rutanen tulemusega +12, teise koha sai Eesti noor golfar Markus Varjun tulemusega +25 ja kolmas koht kuulub Thomas Öhmanile Soomest tulemusega +38.

Poiste klassis U18, mis oli ühtlasi kõige konkurentsitihedam, saavutas esikoha noor Eesti tulevikutalent Kevin Christopher Jegers tulemusega +5 (kelle HCP on langenud 2,7le). Teine koht läks Soome Eemil Alajärvile tulemusega +6 ja kolmanda koha sai samuti soomlane Otto Tolvanen tulemusega +7.

Poiste klassis U15 võitis esikoha välja Soome poiss Jesse Saareks tulemusega +2, mis on selle aasta Estonian Junior Openi võistluse parim tulemus. Teist kohta jagavad seekord kaks poissi, Eestist Richard Teder ja Topias Pakkari Soomest, mõlemal tulemus +28.

Poiste klassis U12 võttis võidu Iisraelist Itai Cohen tulemusega +17, teine koht läks Stefans Sprüźs’ le Lätti tulemusega +19 ja kolmas koht tulemusega +44 kuulub Leedu poisile Oskaras Belousavas’le.

