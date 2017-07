Tuletõrjespordivõistlustele Austrias sõitis ka Valgamaa esindaja

Eesti on väljas oma mees- ja naiskonnaga, lisaks on olemas noortekoondis, kes võistleb vabatahtlike tuletõrjesportlaste kategoorias. Just noortekoondises on ka valgalane Kasepõld, kes võtab mõõtu teise kuni 16aastaste noortega.

Osalejaid oodatakse kuni 4000, oma esindusega on väljas peaaegu kõik Euroopa riigid, lisaks on sportlasi ka mujalt. Seitsme päeva jooksul võisteldakse näiteks 100 meetri takistusraja läbimises ja konksredeliga torni ronimises.

Esimest korda olid eestlased tuletõrjujate tulekahjude ennetamise rahvusvahelise tehnilise komitee (CTIF) tuletõrjevõistlustel esindatud aastal 2001, noortekoondis tuli siis tagasi pronksmedaliga. Viimati osaleti aastal 2005. Tänavune koondis on kokku pandud parimatest tuletõrjesportlastest, võistlusele eelnes ka treeninglaager.