Kõigepealt tuleb aiale tervitama Aina. Eesti hagijas. Sõbralik ja muhe. Kui Aina on tervituseks paar haugatust teinud, tuleb maja tagant välja peremees, 62aastane Valdur Sepp. Tema kohta öeldakse: vahva vunts parimates aastates. Veel öeldakse, et talvel on ta jõuluvana ja suvel laulab kaasa. Ta on elupõline kultuuritöötaja, näitlemisega sina peal telesaateprodutsent.