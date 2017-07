Keskkonnameti spetsialist: punahirv on autojuhtide jaoks tülikaim uluk

"Loodusetundjana ja ka liiklejana võin öelda, et punahirv on autojuhile üks tülikamaid metsloomi," ütles Talvi Saarte Häälele. "Mõõtmetelt on ta küllaltki suur loom ja mis kõige halvem, ta on väga kiire ja ootamatu, inimkeeli öeldes üpriski närvilise käitumisega karjas elav loom. Seepärast, kui maanteel näeme, et üks hirv läks üle tee, siis peaksid autojuhid olema väga tähelepanelikud, sest suure tõenäosusega järgnevad talle teised loomad."

Eestis tervikuna on punahirvedega seotud liiklusõnnetuste arv võrreldes teiste sõraliste liikidega suhteliselt madal. Põhjus on lihtne: punahirvede asustustihedus on madal. Kõige kõrgem punahirvede asustustihedus Eestis on aga Saaremaal.

Kui 2015. aastal sai Eestis liikluses surma vaid 10 punahirve, siis mullu kasvas see näitaja järsult ning riigis tervikuna registreeriti 24 liiklusõnnetuste tagajärjel hukkunud hirve – neist 18 Saaremaal, 4 Hiiumaal ja vaid 2 mandril, kirjutab Saarte Hääl.

Aruandes on öeldud, et möödunud aastal kasvas järsult meie maanteedel surma saanud punahirvede arv, kusjuures lõviosa sellistest liiklusõnnetustest leidis aset Saare maakonnas.