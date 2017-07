Traagilise õnnetuse uurimine jätkub

Lapse surmaga lõppenud raske õnnetuse asjaolude põhjalikuks väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.

«Kriminaalmenetlus on endiselt aktiivne ja viiakse läbi erinevaid menetlustoiminguid,» ütles prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius, kui kaugele seni uurimisega jõutud on. «Ka viimastel kuudel on mitu isikut tunnistajatena üle kuulatud ja analüüsitud erinevaid andmeid. Täpsemad asjaolud selguvad veel kriminaalmenetluse käigus.»