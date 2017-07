Loomakaitsjad teevad ettepaneku teisipäeviti lihast loobuda

Taimne Teisipäev kutsub üles ühel päeval nädalas proovima rikkalikke, maitseküllaseid ja tervislikke taimseid roogasid. Kampaania tutvustab retsepte ja toidunippe ning teeb koostööd söögikohtadega, kes teisipäeviti hõrke taimseid toite pakuvad.

Taimne Teisipäev on hea viis vähendada lihakogust oma toidusedelis, eelistades tervislikke taimseid toite, mis on ühtlasi ka looma- ja keskkonnasõbralikud.

Üleskutse on mõeldud neile, kellele lähevad loomade intensiivkasvatuse probleemid korda, kuid kes ei ole valmis taimetoitlaseks hakkama. Vähendada liha söömist üks päev nädalas mõjub positiivselt nii tervisele, keskkonnale kui ka loomadele. Arvestades lihatoodete suurt ökoloogilist jalajälge, mõjub lihavähendamine positiivselt ka keskkonnale.

Ka rahvatervise uuringud näitavad, et eestlased söövad liiga palju lihatooteid ja liiga vähe puu-, juur- ja köögivilju. Tervise arengu instituudi 2017. aasta kevadel avaldatud uuringust selgus ettevõtmise eestvedajate sõnul, et eestlased söövad pea poole võrra liiga palju liha – kui instituudi soovituste järgi peaks liha moodustama toidusedelist 12%, siis praegu moodustab see keskmiselt 22% kõigest, mida me sööme.

Lisaks tarbitakse liiga palju magustatud piimatooteid. Taimse Teisipäeva oluline eesmärk on pakkuda võimalust tasakaalustada oma menüüd ja lisada toitumisse rohkem tervislikke taimseid toite.

«Taimne Teisipäev sobib inimestele, kes tahaksid oma toitumises positiivseid muutuseid teha, kuid ei soovi oma söögisedelit üleöö radikaalselt muuta. Kampaania poolt abistame nii retseptide kui toiduinfoga, lisaks teeme koostööd restoranide ja toidukohtadega, et teisipäeviti väljas süües kergem hea valik teha oleks,» kommenteeris Taimse Teisipäeva algataja Kristina Mering.

«Loodame kampaaniaga pakkuda võimalust uuteks põnevateks maitseelamusteks, mis silmaringi laiendavad ja mis teisalt ei panusta loomade intensiivkasvatuse probleemidesse,» lisas Mering.