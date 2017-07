Selgus Keskerakonna esinumber

Valimistel esmakordselt kandideeriv Karuse sõnas, et kodukandi tulevik läheb talle korda ja sõnade asemel on ta otsustanud poliitikas ise osaleda ning Valga arengule käed külge panna. «Kandideerima ajendas mind ka kohalik olukord linnavalitsemises, kus on minu arvates palju segadust, intriige, kahtlast kaadripoliitikat ja valitsemiskulude läbipaistmatust.»

Ettevõtja lisas, et kogukondlik ühtekuuluvus ja hoolimine vajab Valgas elluäratamist ning tugevdamist. «Iga inimese panus on selleks tänuväärne. Leian, et mul tuleb jõudumööda kindlasti sellele ise kaasa aidata,» rõhutas Karuse.

Keskerakonda Karuse ei kuulu. Erakonna Valgamaa piirkonna esimees Alar Nääme selles täna probleemi ei näinud ega osanud ka öelda, kui tõenäoliselt ettevõtja erakonnaga liituda võiks.

Karuse on tuntud ka kui tehnikasportlane ja spordisõber, kes muu hulgas toetanud rahaliselt nii Andrus Värnikut, Magnus Kirti, Avo Leokit kui ka teisi ning arendanud korvpalli piirilinnas ja mujalgi. Karusele kuulub rahvusvaheline transpordiettevõte A. Karuse AS.