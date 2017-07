Koolide lõpuaktused on küll läbi, kuid tihti kingitakse lõpetajatele mälestuseks väärisehe, mis valmistab nii kinkijale kui kandjale palju rõõmu. Kaunist ehet pärandatakse tihti põlvest põlve, mistõttu on nutikas väärisehet ostes veenduda selle kvaliteedis ja küsida kauplejalt ehte kohta detailsemat infot – veendumaks, et müüdav ehe oleks see, millena seda esitletakse.