Valga turul kauplev Helju Näppi on 20 aastat metsaande korjamas käinud. Teisipäeval müüs ta nii kukeseeni kui metsmaasikaid.

Olgugi et kukeseened on veel väikesed ja neid leidub vähe, ei tasu seeneteadlase sõnul muretseda, et tänavu kehv seeneaasta tuleks.