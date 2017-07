Eesti ajaloost on teada mitu perioodi, kui noor põlvkond on end ühiskonnas kehtestanud ja olulisi asju korda saatnud. Ühe näite võib tuua eelmise sajandi algusest, kui liikumine Noor-Eesti end selgelt vanemale põlvkonnale vastandas ja teatas, et aeg on teha muutusi. Liikumise üks ideolooge Gustav Suits sõnastas ka siiani aus oleva juhtmõtte: «Jäägem eestlasteks, aga saagem eurooplasteks.»