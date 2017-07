Noored lükkavad taas raadio käima

Raadio ühendab kogukonda ja vaatamata sellele, et raadiot teevad noored, on kuulamist nii lapsele lasteaias kui väärikas eas linnakodanikule. Raadio on eetris 14.–28. juulini: iga päev kella seitsmest hommikul südaööni välja.

Tõrva Raadio peatoimetaja Rannar Park tõi välja põhjused, miks peab Tõrva Raadiot kuulama. «Esiteks ei saa kuulamata jätta meie hommikuprogrammi, sest iga päev on seal uued hääled ja külalised,» kinnitas ta.

Teiseks on tema sõnul tore kuulata saateid, kus teevad kaasa nende endised mini-Raadio kasvandikud. «See, kuidas nad on arenenud ja kuidas nende silmaring on avardunud, võrreldes isegi eelmise raadioperioodiga on hämmastav.»

Kolmandaks, ent kindlasti mitte viimaseks põhjuseks on Pargi väitel see, et Tõrva Raadiot on aastas niigi vähe. «Oleks täielik patt selle kahe nädala jooksul seda mitte kuulata. Vabandus ei ole ka raadio puudumine või levialast väljas asumine, sest kuulatav oleme ka interneti teel.»

Programm on täienenud mitme saate võrra: nende seas on nii muusika- kui jutusaateid, palju vanu on tagasi uues ja veelgi paremas kuues ning saadete vahepeal kuuleb muusikat. Programmist ei puudu ka uudised, mis samuti läbinud uuendused. Loomulikult on suurema tähelepanu all piirkonna uudised.

Tõrva Raadiot on võimalik kuulata Tõrva linnas ja selle ümbruses sagedusel 90,0MHz ja üle kogu maa aadressil tõrvaraadio.ee