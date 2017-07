Valed grillimisvõtted võivad teha palju kurja

Grillihooaeg on oma haripunktis ja seetõttu on kasulik meenutada peamisi ohutusnõudeid, et mõnusa istumisena kavandatud suvegrill ei lõpeks ootamatult kiirabis. Selleks puhuks on kirja pandud nõuanded, mille järgimisel möödub grillimine turvaliselt ning ebameeldivate vahejuhtumiteta.