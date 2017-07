Fond viib teatri ravil viibivate lasteni

Programm saab teoks tänu keskkonnateadlikele inimestele, kes pandipakendite automaatide kaudu annetanud oma raha heategevusfondile Aitan Lapsi.

Selle aasta juulist oktoobrini kestva heategevusliku programmi raames toimub neuroloogilises rehabilitatsiooni keskuses (HNRK) kokku kaheksa lasteetendust kaheksa erineva etendusasutuse poolt. Esimene etendus toimub juba kolmapäeval algusega kell 17, mil tuleb esitusele Banaanikala Projektiteatri etendus «Muinasjutt Kuldsest Kalakesest». Teine juulikuine etendus on tuntud klassikaline lugu «Okasroosike», mida esitab Teater Kohvris 27. juulil.

«Oleme heategevusfondiga Aitan Lapsi ja Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liiduga sarnast projekti ka varem korraldanud. Nüüd otsustasime tuua teatrietendused tagasi Haapsalu haiglasse, et seal ravil viibivate laste suvi natukenegi lõbusamaks teha. Aga otseloomulikult on etendustele oodatud ka kõik vanemad, kes oma lapsi haiglas külastavad,» ütles SA Aitan Lapsi nõukogu liige Rauno Raal.

«Eesti Väike- Ja Projektiteatrite Liidu algatusel valisime välja kaheksa toredat ning spetsiaalselt kitsastesse oludesse sobivat etendust, mis haiglaravil lapsi rõõmustada võiksid,» ütles Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liidu juhatuse esimees Allan Kress.

«Lisaks meie liikmesteatrite etendustele kaasasime rahvusvahelise nukuteatrite organisatsiooni UNIMA Eesti Keskuse ja ASSITEJ Eesti keskuse, mis ühendab Eesti professionaalseid noorele vaatajale suunatud teatreid ning teatrispetsialiste. Pikaaegne programmi eraettevõtlusepoolne rahastamine on äärmiselt tervitatav,» lisas ta.

Heategevusfond käivitas projekti «Aitan Lapsi» 2011. aastal koostöös Eesti Pandipakendi, Tomra Balticu ja teistega lastele kultuurielamuste pakkumiseks. Sellest ajast alates on inimesed teinud pandipakendi automaatide kaudu annetusi pea 600 000 euro väärtuses ja teatrit on saanud külastada ligi 70 000 last üle Eesti.