Õigusabi saab riigi toel ka Valgas

Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele, kes teenivad vähem kui 1,5kordne Eesti keskmine brutosissetulek, see on 1730 eurot kuus (2017. aasta esimese kvartali andmed). Esimesed kaks tundi on tasuta. Õigusabi osutamist rahastab justiitsministeerium. Seda pakutakse muu hulgas ka Valgas.