Võrumaalt pärit valgalanna Riina Rõõm ütles, et bikiinifitnessis, milles ta mullu oma pikkusekategoorias Eesti meistriks tuli, on poseerimise harjutamine vahel raskemgi kui jõusaalitreening.

Valgalanna Riina Rõõm on bikiinifitnessiga tegelenud kaks aastat ja juba 2016. aastal tuli ta oma pikkusekategoorias Eesti meistriks. Lisaks kunstiga tegelev ja Tallinna ülikoolis alushariduse pedagoogiks õppiv neiu ütleb, et medalitest olulisem on talle enesega rahulolu ning võimalus teisi tervisliku eluviisiga inspireerida.