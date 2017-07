Osa esinumbritest juba teada

«Usun, et oleme suutnud aastate jooksul tõestada – usaldades sotsiaaldemokraatidele omavalitsuse juhtimise, meie oma lubadused ka täidame,» sõnas Kalev Härk, tuues näiteks kolemajade lammutamise Valgas.

Randver rõhutas, et uues 27liikmelises volikogus tuleb keskenduda oma valla inimeste kaasamisele ja võrdsete võimaluste loomisele. «Igal pool vallas peavad olema tagatud tingimused inimväärseks eluks – nii maapiirkondades kui ka linnas.»

Valga linnavolikogu valis sotsiaaldemokraat Härgi esmakordselt Valga linnapeaks

2011. aasta märtsis ja selles ametis töötab ta praeguseni. Enne oli Härk Valga maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ning täitis ka Valga maavanema kohuseid.

Rein Randver on praegu Tõlliste vallavolikogu esimees. Varasemalt on ta olnud Riigikogu liige, töötanud Valga maavalitsuses abimaavanema ja maavanemana ning 2006–2007 oli keskkonnaminister.

Helme-Tõrva piirkonna sotside juht Tarmo Tamm sõnas, et nende piirkonnanimekiri pidevalt täieneb. «Meie kandidaatidest kuulub kolmandik Sotsiaaldemokraatlikusse Erakonda, teised on mõttekaaslased ning liitunud sarnaste maailmavaateliste seisukohtade tõttu. Esindatud on väga erinevad elualad.»

Sotside kandidaat Tõrva vallavolikogu esimehe kohale on Helme vallavolikogu esimees Ave Visor ja vallavanema kandidaat Helme vallavanem Tarmo Tamm, kes vallavanem 2004. aastast. Ta on õppinud Eesti Põllumajandusakadeemias agronoomiks ning töötanud Helme kutsekoolis koolijuhi asetäitja ja juhina.

Ave Visor on Ala põhikooli direktor. Ta on omandanud magistrikraadi Tartu ülikoolis avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika alal ning läbinud täiendkoolituse haridusasutuse juhtimise alal. Vallavolikogu liige ja sotsiaalkomisjoni esimees on Visor 2009. aastast, 2013. aastast on ta Helme valla volikogu esimees ja eelarve- ning majanduskomisjoni liige.

«Tahan, et kõigil valla elanikel oleks mitmekülgsete võimalustega, elamisväärne, turvaline ja kaunis elukeskkond. Soovin seista väikeste koolide ja lasteaedade eest, sest pean laste heaolu silmas pidades mõistlikuks kooli või lasteaia lähedust kodule. Samuti on mulle hingelähedased sotsiaalvaldkonna teemad,» sõnas Visor.

Erakonna asemel valimisliit

Asutatud on juba ka üks valimisliit. Otepää piirkonna sotsid Otepää vallavolikogu valimistele oma nimekirjaga välja ei tule. Juunis peetud valla tulevikukonverentsil otsustasid külakogukondade aktivistid asutada hoopis erakondlikult sõltumatu valimisliidu Ühinenud Kogukonnad.

«Eesmärk on liita kogukonnad, et valitavas volikogus saaksid kaitstud kõikide piirkondade huvid ega oleks ääremaastumist. Et kellelgi ei tekiks tõrjutuse tunnet,» põhjendas liidu moodustamist sotside Otepää piirkonna esimees Teet Reedi.

Tema sõnul on olulisimad kogukonna, mitte erakonna huvid. «Meil pole liidus parteipoliitilist hierarhiat ja seetõttu ei ole inimesi pingeritta pannud,» rääkis Reedi. Samas peavad nemadki augustis valimiskomisjonile esitama kandidaatide nimekirja, kus tuleb kandidaadid reastada. «Hetkel ei ole inimeste nummerdamine primaarne ja seepärast ei ole me seda valimisliidus ka arutanud,» sõnas Reedi eelmisel nädalal.

Valimisliit lubab seista Otepää valla ühtlase ja tasakaalus arengu eest, et oleks tagatud kogukondade õiglane ja võrdne kohtlemine. Liidu loosung on «On aeg».

Tagasihoidlikumalt on valimistega alustanud Valgamaa keskerakondlased, kes kuulutasid oma esinumbri Valgas välja alles kolmapäeval. Selleks on esmakordselt valimistel osalev ja ühtegi erakonda mittekuuluv ettevõtja Allain Karuse.

«Kodukandi tulevik läheb mulle korda ja sõnade asemel olen otsustanud poliitikas ise osaleda ning Valga arengule käed külge panna. Kandideerima ajendas mind ka kohalik olukord linnavalitsemises, kus minu arvates palju segadust, intriige, kahtlast kaadripoliitikat ja valitsemiskulude läbipaistmatust,» rõhutas Karuse.

Tema sõnul vajab Valgas elluäratamist kogukondlik ühtekuuluvus ja hoolimine. Lisaks ettevõtlusele on Karuse tuntud kui tehnikasportlane ja spordisõber, kes muu hulgas toetanud paljudele sportlastele ning arendanud korvpalli piirilinnas ja mujalgi.

«Keskerakonna piirkonna juhatus paneb lähiajal paika ka Tõrva ja Otepää piirkonna esinumbrid. Erakonna nimekirjad tulevad kõigis kolmes Valgamaa vallas,» ütles erakonna Valgamaa piirkonna esimees Alar Nääme.

Esinumbreid ei ole avalikustanud ka IRLi Valgamaa piirkond. «Erakond tuleb oma nimekirjadega välja kõigis kolmes Valgamaa vallas ja esinumbrid selguvad juuli lõpuks,» sõnas IRLi Valgamaa piirkonna juhatuse esimees Priit Sibul.

Valimisliidu Meie Kodu esindajana Otepää vallavolikogusse valitud volikogu esimees Siim Kalda sõnas esmapäeval, et valimisliit ei soovi oma plaanidest veel rääkida.

Valimisliidust Otepää volikokku valitud Jaanus Raidal sõnas, et seekord ta valmisliiduga valimistel ei osale. «Kandideerin Otepääl Keskerakonna nimekirjas.»

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 16. augustil ja lõpeb 5. septembril kell 18. Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt esitatud kandidaadid hiljemalt 10. septembril.