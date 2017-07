Andrus Horn on Roobe külas aastaid maasikaid kasvatanud, ning mõtleb isegi suvekodu ehitamisele sinnakanti.

Andrus Horn ei ela küll Roobe külas, kuid on sellega seotud olnud umbes 20 aastat – seni, kuni ta on seal tegelenud maasikakasvatusega. Ise on mees põline tõrvakas.