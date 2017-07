Ükski telefon pole vigastuste eest kaitstud. Näiteks võib see ootamatult käest pudeneda.

Kuna nutitelefon on paljudel meist, kurdavad tarbijad üha sagedamini, et remondi käigus on telefonile tekitatud mehhaanilisi vigastusi, mida enne ei esinenud. Selliste vaidluste tekkimist saavad ennetada nii tarbijad kui kauplejad, fikseerides seadme täpse olukorra erineval viisil.