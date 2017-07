Arvamus: Heategevust pole kunagi liiga palju

Lionsi liikmed võivad olla nii mehed kui naised, ettevõtjad, ametnikud, õpetajad ja teiste elukutsete esindajad. Seda tööd tehakse vabast ajast ja tahtest, tasu saamata. Eesmärk on heategevuse kaudu aidata abivajajaid. Tegevuse korraldamiseks saadakse kokku kord kuus ja toimuvad mitmesugused heategevuslikud üritused: näiteks jõulude ja vastlate ajal. Meie klubile on omane olla nähtav linnapäevade ja laatade aegu.

Abivajajaile ostude rahastamiseks ei kasutata isiklikke sääste, vaid raha teenitakse eri tegevustele ürituste korraldamisest või korjandustest. Lionite põhimõte on aidata, teha head.

Meie Valga klubis ei ole just palju liikmeid, ent see ei olegi taoliste klubide eesmärk. Meil on üle tosina aktiivse liikme. Aastate jooksul on liikmeskond ka muutunud, tuumik on aga säilinud.

Viimatine ettevõtmine oli kaksiklinnade festivali aegu.

10. juunil korraldasime laadal loterii, millel kogutud rahaga toetame Valga avatud noortekeskust. Iga klubi liige tõi kaasa seitse eset maksumusega vähemalt 20 eurot või sularaha 30 eurot. Üldse ongi just noortekeskus meil praegu tähelepanu keskmes. Seal käib koos hulk noori, kuid tingimused ei ole kiita.

Varasematest ettevõtmistest on meelde tuletada paljulapseliste perede jõuluüritustel osalemine ja vähekindlustatud lastele jõulukingituste andmine. Omavahel korraldasime ühise jõuluõhtusöögi.

Oleme korraldanud üritusi ka mardi- ja vastlapäeval. Lisaks noortekeskusele oleme abi pakkunud ka asenduskodudele. Soetasime neile näiteks jalgrattaid. Samuti oleme neile tähelepanu pööranud külaskäikudega.

Meie väike liikmeskond ei muuda Valgamaa elu küll oluliselt, aga on omapoolne panus nendele inimestele ja organisatsioonidele, kes abi vajavad.