Veerandsajaseks saanud Otepää lihatööstuse juht: töössesuhtumine jätab paljudel soovida, eriti noortel

Otepäält kahe kilomeetri kaugusel Vana-Otepääl tegutseb 1992. aastast Otepää Lihatööstus Edgar. Silmailu pakub ümbrus, kus palju rohelust, lilli ja ilupuid ning põõsaid. Lipuvardas lehvib firmalogoga lipp. Firma on kauni ümbruse eest pälvinud 2011. aasta vabariiklikul konkursil «Kaunis kodu» parima tööstusmaastiku tiitli.

«Näete, ori – nii nimetas Niit töötavat robotniidukit – töötab ööd ja päevad, hetkel laadib ennast. See on tõesti üks väärt masin,» sõnas firmajuht.

«Olen üks vahva naine»

Niidu sõnul on veerandsaja aasta jooksul olnud ka väga raskeid aegu, kuid neist on üle saadud. Asjad on sujunud, on arenetud ja tugevas konkurentsis, mis lihatootmise vallas valitseb, ka ellu jäädud. «Meid on mitu korda tahetud ka ära osta. Arvan, et olen ikka üks vahva naine, kes veerand sajandit vastu pidanud,» ütles Maie Niit, kes oma vanusest tunduvalt noorem välja näeb.

Et konkurentsis püsida, on firma viimastel aastatel teinud olulisi investeeringuid. Kuigi kasumimarginaal on väike, kõigub kahe ja viie protsendi vahel, ei ole omanikud seda suures mahus välja võtnud, vaid suunanud arenguks.

«Aasta tagasi tegime endisesse suurfarmi kaalukotta uue töökoja, kus nüüd remondimeestel soojad ja avarad tööruumid. Vana arvel laiendasime termilist töötlemist. Nii muutus tööprotsess lihtsamaks,» rääkis ta. Tootmispinda on tööstusel 4000 ruutmeetri ringis.

Vana noorkarjalauda asemele ehitati suur parkla. «Tootmise laiendamiseks saime Euroopa Liidult toetust, töökoja ja parkla tegime oma raha eest,» lisas Niit. Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega on valminud reoveepuhasti, kus vesi puhastatakse talvekindlas pinnasfiltritel põhinevas puhastis, mis kasutab kokkuhoidlikult ettevõttest väljuva reovee soojust. Koostöö jätkub.

Vajaminevad seadmed ja masinad on firmal olemas. «Üks vajalikum masin on vorstisegu tegemiseks, mis pärineb Prantsusmaalt. Kõige uuem seade on kuu tagasi üles pandud marinaadide pakkimise liin,» tutvustas Niit tehases ringkäiku tehes.

Vorstid võtsid dušši

Eriti põnev oli vorstide duširuum, kus neid veejoa all jahutati. «Ahjust tulevad keeduvorstid on 70 kraadi, duširuumis jahutatakse nad 30ni ja edasi lähevad jahutusruumi, kus kraade kuni pluss viis,» selgitas Niit.

Toodetakse kõike, mida teisteski lihatööstustes: poolsuitsu-, täissuitsu-, grill- ja keeduvorstid, viinerid-sardellid, grillliha, singid ja suitsutatud lihatooted, pasteet, sült ja veretooted, jahutatud ning sügavkülmutatud lihatooted.

«Ega me Rakverele alla jää. Üritame ikka kliente millegi uuega üllatada. Näiteks oma seentega verivorstiga saime väga tuntuks. Oma tapamaja võimaldab tarbijatele pakkuda kvaliteetseid ja värskeid tooteid,» rõhutas Niit.

Päevas valmib kaks tonni toodangut, aastas 500 tonni ringis. Käibenumbriks loodetakse sel aastal saada 1,8 miljonit eurot. Mullu oli see 1,7 miljonit. «Oleme stabiilsed. Võtame arvesse tarbijate soove, mis on aidanud ellu jääda,» rõhutas Niit.

Tooraine ostetakse ümberkaudsetelt firmadelt. «Talunikke on väga väheks jäänud, mõni üksik,» nentis firmajuht.

Lihatööstuse saadused on müügil Tartu-, Võru-, Valga-, Põlva-, ja Pärnumaa ning Tallinna kauplustes. «Kaupa viime iga päev Tartusse, neli korda nädalas Tallinnasse, ühel päeval Pärnusse ja Valka. Ka Otepää Konsumi kauplustes on meie toodang müügis. Firma müügiletid on Tallinna, Tartu ja Võru turgudel,» rääkis Niit.