Tõrvas algavad Tule-Päevad

Traditsioonilise suvise Tõrva linnafestivali avaüritus on teisipäeva õhtul kodukohvikus Supelung toimuv Andrus Vaariku monoetendus «Elu on parim meelelahutus», millele järgneb Tõrva noortevolikogu korraldatav lõkkeõhtu Vanamõisa järve ääres.

19. juulil on võimalus saada osa Hendrik Sal-Salleri ja Erko Laurimaa akustilist kontserdist ning vaadata Vanamõisa järve rannakinos värsket suvist kassahitti «Baywatch».

Festivali kolmanda päeva põnevaimad ettevõtmised on korraldajate hinnangul maagiline lasteõhtu Riiska järve ääres ning kontsert «Tuntud ja tundmatud ... laulud ja luuletused Tõrvast», kus astub üles ka legendaarne Voldemar Kuslap, kelle lauljatee on saanud alguse just Tõrvast.

Reede hommikul saab alguse Tule-Päevade laat ja päevased tegevused on seotud eelkõige noortega. Päeva jooksul leiab aset šabloonikunsti töötuba ja Tõrva avatud noortekeskuse näitering Hingevärvid etendab Tõrva kinomajas lavastust «Sinatraga kuu peale». Reede õhtul on Tõrvas ja lähiümbruses toimumas autode ööorienteerumine.

Neljapäeval ja reedel on võimalik osaleda ka hommikustes joogatundides Riiska ja Vanamõisa järvede ääres.

Laupäeval jätkub Tõrva Tule-Päevade laat ja seejärel antakse start heategevuslikule jooksule ümber Riiska järve. Heategevusjooksule järgneb 3. Tõrva avaveeujumisvõistlus, mis tänavu on esmakordselt Eesti Ujumisliidu avaveeujumise karikasarja osavõistlus.

22. juuli õhtul saab alguse kümnendat korda toimuv Tõrva Loits, mis tänavu kannab teemanimetust «Maailma Loomine». Kontsert-etendusel on üles astumas Ewert and The Two Dragons, NOËP ning Mahavok. Tõrva Loits on üks kahest ainukesest sellesuvisest sündmusest, kus ansamblit Ewert and The Two Dragons näha saab.

Tänavuste Tõrva Tule-Päevade lõpuüritus on värviorienteerumine «Mutionu Ekspress – lõpp-peatus» Tõrva avatud noortekeskuse juures.

Lisaks kõigele muule on võimalik Tõrva Tule-Päevade ajal kuulata Tõrva Raadiot, mis levib Tõrva lähipiirkonnas sagedusel 90,0 MHz ja üle Interneti aadressil www.tõrvaraadio.ee. Raadio on eetris 14.–28. juulini.