Hoiatuse kohaselt sajab täna Eestis mitmel pool äikesevihma. Sajuhood on kohati tugevad. Äikesepilvede all on tuul puhanguline.

Ka Valga ümbruses on täna kuulda olnud kõuekõminat ja sadanud vihma. Sangaste vallas asuvat Keeni küla tabas aga lõuna paika tugev rahehoog.