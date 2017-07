Naine sai tagasi 14 aastat kadunud ratta

14 aastat tagasi varastati tema jalgratas Tõrvast, ühe korrusmaja rõdult. Toona andis naine vargusest politseile teada ning tagataskust oli tal võtta ka ratta raaminumber. Kuigi ratas jäi kadunuks, leiti see nüüd Valgast ja politsei andis leiust omanikule teada.

«Naine oli väga imestunud ja üllatunud, et ratas temani tagasi jõuab. Seda enam, et päev varem oli pere plaaninud uue jalgratta ostu ning üle pika aja tuli jutuks, kuidas eelmisest ilma jäädi. Tehti naljagi, et vast pole mõtet uut ratast osta – ehk tuuakse varsti vana tagasi. Seda enam jahmatas neid päev hiljem politseist tulnud rõõmusõnum selle ratta leidmisest,» kirjeldas piirkonnapolitseinik Marek Käis telefonivestlust rattaomanikuga.

Politsei soovitab jalgrattaomanikel hoida alles selle dokumendid ja teha rattast foto, sest varguse korral on neist abi omaniku tuvastamisel. Praegugi on politseis hoiul mitu leitud jalgratast.