Uus valitsus on tublisti sarjata saanud. Eks ole ka põhjust: näiteks ettevõtluskliima on viimastel kuudel olnud kõike muud kui stabiilne. Seevastu põllumeeste nurin, mis Taavi Rõivase valitsuse päevil pea taevani tõusis, on jäänud väiksemaks. Kostnud on ka tunnustussõnu nii valitsuse kui maaeluminister Tarmo Tamme aadressil.