Väetisetehas Hummulisse tuleb, see on kindel. Murelikuks teeb, et ei peetud vajalikuks süvitsi kaaluda ohtusid ümbritsevale. Ametkondadest avaldas vaid päästeamet seisukoha, et keskkonnamõju strateegilise hindamine ON vajalik, just käideldavate kemikaalide koguse tõttu.