Suurvõistlus muudab liikluskorraldust

Spordiürituse läbiviimiseks suletakse Valgas Pika tänava lõik Tartu tänavast Tööstuse tänavani ja Transpordi tänava lõik Tartu tänavast Viljandi maanteeni. Liiklus Tartu tänaval toimib reguleerijate abil.

Maanteel on liiklus takistatud Valga-Uulu maantee kilomeetritel 1,4-10,3 ehk Sooru ristmikuni. Ümbersõidud toimuvad Tõrva poolt tulijatele Sooru-Piiri kaudu Jõhvi-Tartu-Valga maanteele, ümbersõidul peab arvestama viie lisakilomeeriga. Valgas on ümbersõit suunatud Tartu-Pärna Kuperjanovi tänava ning Riiga sõitjatel Tartu-Viljandi maantee kaudu. Liinibussidele on läbipääs tagatud.

Antud liikluskorraldus kehtib 22. juulil kella 14-18 ja 23. juulil kell 10–15. Võimalike liikluskorraldusi puudutavatele küsimuste korral on võimalik pöörduda peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni poole.

Võistluse korraldajad, MTÜ Trismile ja Valga linnavalitsus vabandavad võimalike ebamugavuste pärast.