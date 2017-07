Jüri Arrak maalis Tõrva Loitsule pildi

Jüri Arraku maali loomise videomontaaž saadab Ewert and the Two Dragonsi, Mahavoki ja NOËPi esinemisi. Samuti saab «Maailma loomisel» näha hiiglaslikku veelehvikut, trummi-showd ja tuleetendust. Lavastust ilmestavad tantsijate rühmad ja videoülekanded.

Traditsiooniliselt on Tõrva Loitsu lavastus teemapõhine. Eelnevatel aastatel on käsitletud teemasid «Kalevipoeg», «Kilplased» ja «Tere Perestroika?».