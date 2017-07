Valga haigla tervisetelki külastas üle 300 inimese

Oma terviseiseandmeid soovis mõõta 134 inimest. Paljud soovisid maitsta haigla koka Karoline Mäestu retseptide põhjal valmistatud tervislikke suupisteid ja smuutisid, kümned inimesed said otse haigla arstide-spetsialistidega suhelda ja küsida tervisenõu.

«Oleme veendunud, et Valga haigla on nüüd maakonna inimeste silmis palju paremini teadvustunud,» sõnas tervisekohviku idee algataja ja Valga haigla õendusjuht Anastassia Org, kelle sõnul oli sedavõrd suur huvi positiivne üllatus. Haigla plaanib ka edaspidi teha avatud uste päevi, et inimesed julgeksid oma küsimustega juba eos haigla poole pöörduda.