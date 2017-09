Vingugaasiandur muutub gaasiseadme kodukasutajale kohustuslikuks

Tehnilise järelevalve amet (TJA) tuletab meelde, et 1. jaanuarist 2018 muutub vingugaasiandur kohustuslikuks. Gaasiseadmetest põhjustatud õnnetuste vältimiseks on kohustuslik paigaldada vingugaasiandur eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade.