Finantsreklaami piirangud kehtivad ka sotsiaalmeedias

Paljude ettevõtjate jaoks on sotsiaalmeedia oluline turunduskanal, kus avaldatakse teavet ka finantsteenustest, mistõttu vaatas tarbijakaitseamet hiljuti üle krediidiasutuste, krediidiandjate ja krediidivahendajate Facebooki leheküljed.

Kontrollitud 78 leheküljest tuvastas amet 19 lehte, millel rikutakse reklaamiseaduse nõudeid. Amet saatis ettevõtetele märgukirjad, palus üle vaadata oma sotsiaalmeediakanalites avalikustatud teabe ning viia see vastavusse reklaamiseaduses sätestatud nõuetega. Järelkontroll näitas, et osaliselt tehtud muudatused, täiendused või kustutamised ei ole lõpetanud rikkumisi täielikult. Menetlused nende ettevõtjate suhtes jätkuvad.

Sõltumata teabe avalikustamise viisist ja kohast, peab ettevõte hindama kas teave võib olla kvalifitseeritav finantsteenuste reklaamina. Reklaamiga on tõenäoliselt tegemist siis, kui sotsiaalmeedia konto on avaliku iseloomuga ja seal esitatud teabe eesmärk on suurendada teenuse müüki.

Facebookis oleva avaliku konto puhul võib reklaamiks kvalifitseeruda nii ettevõtte Facebooki taustapilt, profiilipilt kui iga eraldiseisev postitus. Teabe analüüsimisel tuleb vahet teha, kas tegu võib olla kaubamärgi eksponeerimise, sponsorteatega, finantsteenuse või tarbijakrediidi reklaamiga, millele kõigile kehtivad erinevad reklaamiseaduse nõuded.

Erinevate finantsteenustest hulgast kõige rangemad piirangud kehtivad tarbijakrediidi reklaamile, milles tohib esitada vaid kindlaksmääratud, seadusest tulenevat teavet. Nimetatud teave on olemuslikult tarbijaid tingimustest ja kohustustest teavitav, seejuures on keelatud igasugused täiendavad reklaamlaused ning teenust atraktiivsena näitavad pakkumised.

Piirang on kehtestatud eeskätt seetõttu, et vältida tarbijate poolt tehtavaid kergekäelisi laenuotsuseid.