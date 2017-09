Kolmandik oleks nõus võtma perre vanemliku hooleta jäänud lapse

"Uuringust selgus, et üle kolmandiku Eesti tööealistest elanikest oleks põhimõtteliselt nõus vanemliku hooleta jäänud lapse oma perre kasvama võtma. Väljakutseks võib aga osutuda lõpliku otsuse ajastamine – nooremad lükkavad seda tulevikku, vanemad aga peavad end juba liiga vanaks,“ ütles uuringu läbi viinud Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinson.

"SOS Lastekülal on võimalik oma teadmiste, oskuste ja pikaaegse kogemusega täita mitmed uuringus osutatud kitsaskohad," ütles uuringu tellinud SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro pressiteate vahendusel.

"Juba aastaid otsib SOS Lasteküla peresid, kes oleks valmis vanemliku hooleta lapsi kasvatama oma kodus. Lasteküla tagab sobivatele peredele vajaliku väljaõppe, aitab elamispinna tingimustele vastavaks seada ning garanteerib perele vajaliku tugisüsteemi. Eesmärk on käia perega ühte sammu ning olla nende kõrval igal ajahetkel, mil perel on abi vaja," lisas Oro.

SOS Lastekülas on aastatepikkune kogemus peredega, kes ei ela lastekülas, vaid kasvatavad lapsi oma isiklikus kodus. Esimene pere võttis viis last enda juurde koju 2014. aastal. Hetkel on mitme perega protsess peaaegu lõpusirgel ning lapsed jõuavad varsti peredesse.

Kantar Emor poolt viidi uuring „Eestimaalaste valmisolek heategevuseks“ läbi tuhande 21-60-aastase Eesti elaniku hulgas käesoleva aasta augustikuus ning lisaks valmisolekule hakata perevanemaks uuriti ka inimeste üldist teadlikkust erinevate heategevusorganisatsioonide kohta.