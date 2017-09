Tüdruk läbis ühe aastaga kaks klassi

Mullu esimese trimestri lõpupoole otsustas 5. klassi õpilane Tuule-Liis Jaagant (12), et oleks aeg astuda järgmisse klassi. Ta läks oma sooviga direktori jutule. Pikka mõtlemist ei olnud, ja juba teise trimestri alguses sai ta 6. klassi õpilaseks.

Tuule-Liis läks üle individuaalõppekavadele. See tähendas ka seda, et ta käis eraldi pärast tunde õpetajatele vastamas.

Kuidas jõudis ta teha ühe aastaga kaks klassikursust? «Nojah,» kehitab neiu esmalt õlgu, «aga õpetajad tulid ka vastu. Tegid tööplaanid, mis kuupäevaks, mis peatükk, mis kontrolltööd on vaja ära teha. Kodus õppisin ja valmistasin ette, siis läksin ja tegin kas kontrolltöö ära või vastasin suuliselt.»

Kõik läks hästi. Vähe sellest – kõik hinded olid ka viied! «See oli mu eesmärk, ja see täitus,» rõõmustab ta. Nüüd on ta tavaõppel tagasi ja ka 7. klassis viieline õpilane.

Rääkides oma päevaplaanist, ütleb ta, et ärkab kell 7, kell 8 astub kodukülast Tõutsist koolibussi peale, 8.30 algavad tunnid.

Tegus päev: kell 7–22.30

Kui koolitunnid läbi, läheb ta olenevalt päevast trenni või muusikakooli. Tal on Otepääl show-tantsutrenn kaks korda nädalas. Otepää muusikakoolis käib ta neli korda nädalas, kusjuures eelmisel aastal õnnestus tunnid ära sättida kahele päevale nädalas. Seal õpib ta põhi­erialana viiulit ning lisaerialadena klaverit ja laulmist.

Kuid seegi pole veel kõik – korra nädalas käib Tuule-Liis koolis rahvatantsuringis. Ujumistrennist pidi ta küll kahjuks eelmisel aastal loobuma, sest aega kippus väheks jääma.

Kui koolitunnid ja hobidega tegelemised lõppenud, jõuab ta koju tagasi kõige hiljem kell 18.30. Ja siis hakkab koolitöid tegema. Magama saab 22.30 paiku või varem. Ja nii iga koolipäev. Vahepeal käib nädalavahetuseti ka ratsutamas.

Paljud imestavad, kuidas ta seda kõike jõuab. «Tegelikult tahaksin minna ka lauluansamblisse,» üllatab neiu taas. «Aga kahjuks ei saa, sest siis läheksid mu koolipäevad 13 tunni pikkuseks. Vanemad ka ei lubanud. Samas ütles lauluõpetaja, et ei saa ansamblit ilma minuta teha. Nüüd otsimegi kompromissi, kuidas saaksin kaasa lüüa.»

Tuule-Liis muigab, et talle on juba naljatledes öeldud, et ega teda saa niikuinii 7. klassi jätta, läheb kohe üheksandasse. Kuid ei – ta on kindel, et tänavu järgmist ülehüpet ei tee.

Ema sai hiljem teada

Kuidas ema-isa sellesse suhtusid, et võtsid ette nii raske koorma, et ühe aastaga kaks klassi ära teha? «Nad ei olnud vastu. Nad ütlesid, et ega nemad tea, kuidas mul minema hakkab ja kuidas hakkama saan – pean ikka ise teadma ja kindel olema.»

«Tegelikult see kõik käis mul ühe hommikuga,» jätkab ta. «Mäletan, et isa viis mind sel päeval kooli ja ütlesin talle, et tahan juba järgmisse klassi minna – mul on tunnis igavaks läinud. Tema ütles, et hästi, mine siis direktori juurde. Läksingi.»