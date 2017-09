Järgmisel nädalal on tähelepanu keskmes rahvusvähemused

"On ju Eesti koduks enam kui 190 rahvusele, kes kannavad endas oma kultuuripärandit ja keelt. Rahvuste nädal pakub head võimalust avastada eri rahvuste kultuuri, käsitööd ja kokakunsti," märkis Integratsiooni Sihtasutus.

Tänavu Eestis 13. korda tähistatavale rahvuste päevale pühendatud üritused leiavad aset lõppevast nädalast kuni kuu lõpuni Tallinnas, Jõhvis, Haapsalus ja mujal. Kava pakub kontsertide ja näituste kõrval ka tervet rida õpitube – küll õpitakse lesgiini tantsu, tehakse traditsioonilisi vene kaltsunukke või proovitakse kätt Mokša rahvustoitude tegemisel.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul on rõõmustav, et Eestis on nii rohkesti aktiivselt tegutsevaid vähemusrahvuste kultuuriseltse. „Rahvusseltside inimesed peavad kalliks oma esivanemate traditsioone, hoides elus oma emakeelt, kombestikku ja tänapäevases maailmas ununevaid käsitööoskusi. Olen veendunud, et see rahvusvähemuse esindaja, kes peab lugu oma kultuurist, suhtub austusega ka Eesti kommetesse ja kultuuri," rääkis Käosaar.

Nädala üheks oodatuimaks sündmuseks on 23.-24. septembril kell 10-18 Tallinnas Raekoja platsil toimuv Eesti Rahvuste Ühendus korraldatav etnolaat ja kontsert. Etnolaadalt on võimalik osta rahvustoite ja –jooke ning käsitööesemeid. Kontserdil astuvad üles rahvusseltside laulukollektiivid.

Rahvuste nädala lõpetab 24.septembril Jõhvi Kontserdimajas asetleidev XIV vähemusrahvuste kultuurifestival „Rahvuskultuuride loomepada“, kus osalevad Ida-Virumaal tegutsevad erinevate rahvuste ühendused. Päeva jooksul on võimalik tutvuda rahvuslike näituste ja ekspositsioonidega, osaleda töötubades ja saada osa kirjanduslikest kohtumistest.

Keskpäeval algaval konverentsil „Traditsioonide järjepidevuse tagab põlvkondadevaheline side“ saavad sõna nii kultuuriministeeriumi kui Integratsiooni Sihtasutuse esindajad kui erikülaline Ukrainast Alla Migai, kes teeb ettekande teemal „Tuleviku hällilaul“. Päeva teine pool on muusika, laulu ja tantsu päralt. Kontserdimaja suures saalis astuvad üles vahvad noored lõõtsamängijad Viljandimaalt ansambliga „Lõõtsavägilased“ ning seejärel talendid rahvaskultuuriseltsidest ja külaliskollektiiv Poolast, samuti Ukraina tantsukollektiiv Czeremosz. Kõik üritused on tasuta.