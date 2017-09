Kaupmehed koguvad allkirju väikepoodide kaitseks

«Oleme mures, sest riik on kehtestanud ja täiendavalt kehtestamas mitmeid regulatsioone, mis seavad väikepoodide säilimise tõsisesse ohtu,» ütles Eesti Väikekaupmeeste Liidu juhatuse liige Rein Reinvee. «Riiklik maksupoliitika on kaasa toonud massilise piirikaubanduse, mille tõttu on eelkõige Lõuna-Eesti väikepoed suurtes raskustes.»

«Lisaks plaanitakse muudatusi ka alkoholi ja tubaka jaemüügi korralduses, mis eeldab kaupmeestelt suuri investeeringuid poodide ümberehitamiseks. Täiendavad suured investeeringud käivad kaupmeestele üle jõu ning juba tänaseks on suletud kümneid väikekaupluseid üle Eesti,» lisas Reinvee.

«Valitsuse ette valmistatud ja Riigikogu planeeritavad jaemüügi väljapaneku piirangud toovad kaasa kaupmeestele täiendavaid kulusid, sest kaupmehed on sunnitud oma seniseid väljapanekuid olulisel määral muutma. Väljapanekute piiramiseks vajalikud ümberehitustööd ja lisainvesteeringud tähendavad poodnike jaoks summaarselt miljonitesse eurodesse ulatuvat kulu. Sellistes suurusjärkudes investeeringute tegemise kohustamine valitsuse ja riigikogu poolt peab olema põhjalikult põhjendatud. Väikekaupmeeste liidu hinnangul seda tehtud ei ole,» rääkis Reinvee.

Väikekaupmeeste liit kutsub allkirju kogudes üles riigikogu loobuma täiendavatest jaemüügipiirangutest.