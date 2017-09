Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tuli hiljuti avalikkuse ette ideega, et gümnaasiumisse sissesaamiseks võiks kehtestada lävendi. Tulevikus saaksid sinna vaid need, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,75. Kes lävendit ei ületa, peaks minema kutsekooli.