Läti-Eesti piirile peaks kerkima odavkaubakeskus

Kaubanduskeskus peaks kerkima Transpordi ja Viljandi tänava ristmiku juurde kinnistule, mis jääb Bauhofi kaupluse juurest teisele poole Viljandi tänavat.

Valkas asuva 6,5hektarilise kinnistu Alla-Rutkuli 16 ostis mais Urmas Sardis, kes on Kroonikeskus OÜ juhatuse liige. Selle firma teine juhatuse liige on Elmo Ehrlich, kes on ühtlasi SuperAlko kaubamärki omava Aldar Eesti OÜ kaasomanik. Augusti lõpus andis Valka volikogu heakskiidu detailplaneeringu algatamisele ja kinnistu põllumajandusmaast ärimaaks muutmisele.

Arendaja pole veel paigas

Et plaanid on veel suuresti lahtised, ei soostunud asjaosalised esialgu ettevõtmise kohta täpseid detaile jagama. Aldar Eesti juhatuse liige ja üks omanikest Riho Maurer ütles, et SuperAlko kauplus on vaid osa suuremast kaubakeskusest, mille ehitust veab arendaja, kelleks pole nende firma. Arendaja pole tema sõnul veel paika määratud. Maurer avaldas, et alkoholipood tuleb veidi suurem kui SuperAlko praegune Valka kauplus.

Plaan teinegi alkoholikauplus luua tuleneb asjaolust, et praeguse poe müük kulgeb jätkuvalt tõusujoones. «Kahjuks nõudlus kasvab siiamaani ja ikkagi päris korralikus tempos. Eestimaalase ja Eesti kaupmehena näeksin, et eestlane ei peaks käima teises riigis oma oste sooritamas,» lausus Maurer.

Valka linnavolikogu kooskõlastusdokumendi põhjal hakkab kaubanduskeskus välja nägema ligikaudu selline. / Graafika: Valka linnaduuma

Tema sõnul algab ehitus ilmselt mitte varem kui järgmisel kevadel ega tohiks kesta kauem kui kolm kuni kuus kuud. Alko1000 lähedust Maurer ei karda. «Konkurents on alati hea, inimestel on valikuvõimalust.»

Läbirääkimised Läti ettevõtetega

Maurer lisas, et tema teada on kaubanduskeskuse teiste poodide osas läbi räägitud ühe toidukaupluseketi ja ühe ehitusmaterjalipoodide ketiga. «Aga kes sinna tegelikult tuleb ja mis need nimed on, pole mul vähimatki õigust välja öelda. Nii palju kui minul informatsiooni on, on need üldsegi Läti ettevõtted.»

Urmas Sardis kinnitas, et on kaubanduskeskuse loomise eestvedaja, kuid ei tunnistanud ennast arendajaks. Samuti kinnitas ta, et läbirääkimised käivad Läti ettevõtetega. Kaubanduskeskuses on Sardise sõnul kavas pakkuda odava hinnaga kaupa. «Küsimus ongi hinnas. Pole mõtet teha poodi, kus keegi ostmas ei käi. See tuleb netopood, mitte kvaliteetpood,» lisas Sardis.

Valka linnaduuma dokumendiregistris leiduvas kooskõlastusdokumendis on uue keskuse mõõtmeteks märgitud 60 x 30 meetrit. Sardise sõnul on joonis esialgne kavand ja paljutki võib muutuda. Dokumendis on põhihoone kõrvale märgitud hulk teisi tumedaid kaste, mille olemusele Sardis esialgu selgitust anda ei osanud, kuid ütles, et osalt võib tegu olla tankla agregaatidega, kuna see on valdkond, millest on räägitud.