Tüdruk sai liiklusõnnetuses vigastada

42-aastase mehe juhitud veoautolt MAN tuli vasakpoolne tagaratas sõiduki küljest lahti ja veeres vastassuunavööndisse ning põrkas kokku vastu liikunud sõiduautoga Volkswagen Golf, mida juhtis 43-aastane mees.

Kokkupõrke tulemusel sai vigastada sõiduautos kaasreisijana viibinud 15-aastane tüdruk, kelle kiirabi toimetas Valga haiglasse kontrolli ning lubati kodusele ravile.

Politsei kõneisik Kerly Virk täpsustas, et õnnetus juhtus Tõlliste vallas Supa külas (Paju ristis, mis suundub pansionaadi poole), veok on Eestis registreeritud.

„Tegu on tõsise õnnetusega, millel võinuks olla ka traagilisemad tagajärjed. Õnneks on viga saanud neiu juba kodusel ravil ja paranemas,” ütles Virk.

Politsei uurib juhtunu üksikasju lähemalt menetluses. „Kui on selge, miks tagaratas nõnda lahti tuli, saame mõelda läbi, kas ja kuidas selliseid ohuolukordi edaspidi ennetada.”

Kerly Virk lisas, et politsei on liiklusjärelevalve käigus kinni pidanud mitmeid veoautosid, mille tehnilised puudujäägid seavad liiklejad ohtu. „Üldine tänavapilt veokite tehnilisest seisukorrast kõneleb, et ettevõtjad ja juhid peavad ise pidevalt oma sõiduki tehnilist seisukorda kontrollima,” ütles ta. „Tõsiselt tuleb suhtuda kõikidesse puudustesse nagu kulunud rehvid, lahtised kinnituspoldid, purunenud vedrustus ja kõik muu, mis massiivsest masinast ühel hetkel tapamasina teha võivad.”